Denizli'de kan donduran cinayet: Kazara ezdiğini söylemişti gerçek ortaya çıktı

Detaylı incelemelerinin ardından Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41), ve Dilek D. (34), idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi.

Daha sonra Dilek D.’nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Avcı’nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

GERÇEĞİ GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

Kadının ifadesi, güvenlik kameraları ile çelişti

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri Dilek D’nin ilk ifadesini ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti.

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İHA Cinayet Büro dedektifleri Dilek D’nin ilk ifadesini ile güvenlik kameralarına ait görüntülerin örtüşmediğini tespit etti

DÖNÜP BİR KEZ DAHA ÜZERİNDEN GEÇMİŞ

Alkolün etkisindeki Dilek D’nin ifadesine göre çiftin kavga ettiği olay anında Avcı’yı fark etmediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D’nin araca tutunan Avcı’yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.

İHA

HAYATINI KAYBETTİ

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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