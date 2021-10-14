Gündem Denizlide kan donduran cinayet Kazara ezdiğini söylemişti gerçek ortaya çıktı
DENİZLİ

Denizli'de kan donduran cinayet: Kazara ezdiğini söylemişti gerçek ortaya çıktı

Denizli’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini belirten kadının yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkarttı. Çevredeki güvenlik kameralarına inceleyen polis Dilek D’nin araca tutunan Avcı’yı birkaç metre sürükledikten sonra dönüş yaparak tekrardan üzerinden geçtiğini belirlendi. Cinayet şüphelisi şahıs gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Denizlide kan donduran cinayet: Kazara ezdiğini söylemişti gerçek ortaya çıktı
Detaylı incelemelerinin ardından Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41), ve Dilek D. (34), idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi.

Daha sonra Dilek D.’nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Avcı’nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

GERÇEĞİ GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

Kadının ifadesi, güvenlik kameraları ile çelişti
Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri Dilek D’nin ilk ifadesini ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti.

Cinayet Büro dedektifleri Dilek D’nin ilk ifadesini ile güvenlik kameralarına ait görüntülerin örtüşmediğini tespit etti
İHA
Cinayet Büro dedektifleri Dilek D’nin ilk ifadesini ile güvenlik kameralarına ait görüntülerin örtüşmediğini tespit etti

DÖNÜP BİR KEZ DAHA ÜZERİNDEN GEÇMİŞ

Alkolün etkisindeki Dilek D’nin ifadesine göre çiftin kavga ettiği olay anında Avcı’yı fark etmediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D’nin araca tutunan Avcı’yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.

İHA

HAYATINI KAYBETTİ

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Pes' dedirten olay: Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdi
GÜNDEM
'Pes' dedirten olay: Otobüsten inmeyen koronavirüs hastasını polis indirdi

Taksim'de ilginç olay: 'Yapıştır' diye bağırarak sinkaflı küfür etti, savunması şaşırtıcı
GÜNDEM
Taksim'de ilginç olay: 'Yapıştır' diye bağırarak sinkaflı küfür etti, savunması şaşırtıcı

İstanbul'da iki bin aynı anda harekete geçti: Aranan 405 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'da iki bin aynı anda harekete geçti: Aranan 405 şüpheli yakalandı
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.