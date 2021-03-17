Gündem Denizlide kar kalınlığı 15 santimetreye yükseldi
DENİZLİ

Denizli’de kar kalınlığı 15 santimetreye yükseldi

Denizli’de kar kalınlığı 15 santimetreye yükseldi

Denizli’nin Çameli ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren yağışla birlikte kar kalındığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Denizli
Denizli

Mevsim normallerinin dışında bir bahar mevsimi yaşayan Denizli’de, kentin yüksek yaşam merkezlerinden birisi olan Çameli ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında başlayan kar yağışı etkisini halen sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Çameli’nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sabaha kadar devam edince vatandaşlar güne bembeyaz bir örtüyle uyandı. Mart ayının ortalarında çok nadir görülen kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar, sabah işlerine gitmekte zorluk yaşadı.
Baharın ortasına yaklaşıldığı bir dönemde görülen yağış nedeniyle, birlikte kar kalındığı kent merkezinde 10 ila 5, yüksek kesimlerde ise 20 ila 30 santimetreye kadar yükseldi. Zaman zaman ulaşımda da aksamaların yaşanması nedeniyle, Denizli Büyükşehir ve Çameli Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışma başlattı.

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