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DENİZLİ

Denizli'de kaybolan kadın çoban bulundu

Denizli'nin Baklan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın çobana, 16 saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
16 saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda ulaşıldı.
16 saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda ulaşıldı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde kaybolan kadın çoban, 16 saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çakırlar Mahallesi'nde dağlık alanda çobanlık yapan Musa Çelik, eşi Huriye Çelik'in (45) çadıra dönmediğini fark edip jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Çelik'in en son görüldüğü yerlerde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH ile Dağ Arama ve Kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aramalara vatandaşlar da destek verdi. Huriye Çelik'in daha önce de benzer şekilde kaybolduğu belirtildi.

Ormanlık alanda bulundu

  • Ekiplerin 16 saat süren çalışmasının ardından Huriye Çelik, ormanlık alanda bulundu. Çelik, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Eşinin sağ bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan Musa Çelik, ekiplere teşekkür etti.
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