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DENİZLİ

Denizli'de korkunç cinayet: İp sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Erkan Sivrikaya (52) boşanma aşamasındaki eşi iki çocuk annesi Meral Sivrikaya'yı (50) öldürdü. 6 katlı binanın çatısından sarkıttığı ip ile 5'inci katta oturan kızının dairesine girip, yanında kalan eşini defalarca bıçaklayan cinayet şüphelisi Erkan Sivrikaya, kaçarken apartman sakinlerince yakalanıp polise teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Denizlide korkunç cinayet: İp sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı Çimen Apartmanında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Meral Sivrikaya, iki hafta önce evini terk ederek, kızı Özlem Yılmaz'ın yanında kalmaya başladı.

Erkan Sivrikaya, iddiaya göre eşiyle barışmak için kızının yaşadığı apartmana gitti. Kapının kendisine açılmaması üzerine Erkan Sivrikaya, benzerine film senaryolarında rastlanabilecek korkunç bir plan yaptı.

İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü.
DHA
İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü.

ÇATIDAN İP SARKARAK İKİ KAT İNDİ

Erkan Sivrikaya, kapının açılmaması üzerine elinde ip ile apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan ip ile ilk olarak altıncı kattaki dairenin balkonuna daha sonra da kızının yaşadığı beşinci kata sarkarak inen Erkan Sivrikaya, eve girip, eşiyle tartışmaya başladı.

Eşini barışmaya ikna edemeyen Erkan Sivrikaya, bu sırada yanında getirdiği bıçakla iki çocuğunun annesi Meral Sivrikaya'yı balkonda vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Sivrikaya'nın çığlıkları üzerine kızı Özlem Yılmaz ve eşi yardıma koştu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartmanın çatısından ip sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.
DHA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartmanın çatısından ip sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

KAÇARKEN APARTMAN SAKİNLERİ YAKALAYIP DARBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan Sivrikaya, elinde bıçakla apartmandan kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanıp, darbedildi. Cinayet şüphelisi daha sonra olay yerine gelen polise teslim edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erkan Sivrikaya'yı gözaltına aldı.

Meral Sivrikaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA
Meral Sivrikaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya ise sağlık ekibinin müdahalesine rağmen balkonda hayatını kaybetti. Polis ekipleri apartmanda detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası Meral Sivrikaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Meral Sivrikaya'nın yakınları ise kendi aralarında küfürleşerek kavga etti. Polis ekipleri yaşanan gerginlik nedeniyle aile yakınlarını polis merkezine götürdü.

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