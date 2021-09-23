Hastanenin önünde oturan doktorun bacağına bıçak sapladı

Olay, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özel Sağlık Hastanesi'nde görev yapan doktor Göktürk K., dinlenmek için binanın önünde bulunan banka oturdu.

Bu sırada doktorun yanına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli gelerek "Hocam bir şey sorabilir miyim" dedi. Elinde bıçak bulunan şüpheli, doktoru ayağa kalktığı sırada baldırından bıçakladı. Kanlar içinde kalan doktor yardım isterken, şüpheli hızlıca olay yerinde kaçtı.

İlk müdahaleyi meslektaşlarının yaptığı doktor hemen tedavi altına alındı. İhbar üzere bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede arama çalışması başlattı.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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