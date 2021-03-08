Denizli'de tekstil fabrikasında yangın çıktı

Hacı Eyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta havlu bornoz üreten tekstil fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

Görevlilerce fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlara izin vermedi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.