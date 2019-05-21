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Gündem Denizlide zincirleme trafik kazası 7 yaralı
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DENİZLİ

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Şükran Ü, buradaki müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haber Merkezi AA
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Dodurga Mahallesi'nden Acıpayam yönüne giden Kamber İlhan yönetimindeki 20 Y 6822 plakalı yolcu minibüsü, Aşılamalar mevkisinde karşı yönden gelen Şenay Yıldırım'ın kullandığı 20 FK 027 plakalı otomobil ve Şeref Zeren'in kullandığı 20 KC 886 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 yolcu yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan yolcular Elvan O, İbrahim B, Şükran Ü, Ramazan Ç, Mustafa Ç, ve Şerife G. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince devrilen araçlardan çıkartılan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Yaralılardan durumu ağır olan Şükran Ü, buradaki müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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