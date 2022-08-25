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DENİZLİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Denizlinin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi
​Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkiinde bir yolcu otobüsü refüje çarptıktan sonra yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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