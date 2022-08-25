​Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkiinde bir yolcu otobüsü refüje çarptıktan sonra yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralıların tahliyesi sürüyor.
Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkiinde bir yolcu otobüsü refüje çarptıktan sonra yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralıların tahliyesi sürüyor.
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