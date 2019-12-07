Deport masrafı yabancıdan

Yasa dışı göçle mücadelede Türkiye iki önemli düzenlemeyi hayata geçirdi. Göçmen kaçakçılığında hapis cezası tavanı 8 yıla çıkarılırken, sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları da kendilerine ödetilecek. Söz konusu düzenlemeler dün TBMM’de kabul edilen ve çeşitli yenilikler getiren İçişleri Bakanlığına ilişkin yasa teklifine verilen önergelerle eklendi. Onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilen düzenlemeden öne çıkan diğer detaylar ise şöyle:

MASRAFLAR YABANCILARDAN

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle, sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanacak. Buna göre, yabancının mevcut parası sınır dışı seyahat masraflarının tamamını karşılamaya yetiyorsa, sınır dışı seyahat masrafları yabancının mevcut parasından karşılanacak ve artan tutar kendisine bırakılacak. Yabancının mevcut parası seyahat masraflarının tamamını karşılamaya yetmiyorsa; seyahat masrafları karşılanacak. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancıların Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilecek.

KAÇAKÇILARA CEZAİ YAPTIRIM

Göçmen kaçaklığı yapanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Bu suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısına kadar, örgüt oluşturarak işlenmesi halinde yarısından bir katına kadar artırılacak. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti katalog suçlar arasına alınacak.

ŞEHİT VE GAZİ KELİMELERİ İZNE TABİ

Uygulamada “şehit” ve “gazi” kelimelerinin dernek isimlerinde kullanılmasının ortaya çıkardığı bazı suistimaller ve sıkıntıların önüne geçmek için düzenleme yapıldı. Buna göre, Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikle “şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alındı.

REKLAM

VATANDAŞLIKTAN ÇIKANLARIN ÇOCUKLARI

Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Anne ya da babanın talebinin bulunması halinde çocuklar da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybedecek.