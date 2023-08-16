Deprem bölgesi için yeni karar: Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Türkiye’de 150 bin megavatlık rüzgâr enerjisi potansiyeli olmasına rağmen halen 11 bin 456 megavatlık kurulu güç var. Onlarca ilde hiç tesis yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu potansiyelden yararlanmak için kolları sıvadı, 17 ildeki 29 araziyi rüzgâr enerjisine uygun alan ilân etti.