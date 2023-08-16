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Deprem bölgesinde 50 bin çalışanın görevi uzadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Toplum Yararına Program (TYP) süresinin 9 ay uzatıldığını bildirdi.

07:32 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Türkiye İş Kurumu'nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.


Program, depremden zarar gören Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay,, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'yı kapsıyor.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. "Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan mesajında, "Depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" ifadesine yer verdi.



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Resmi Gazete
#Toplum Yararına Program
#TYP
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