Deprem bölgesinde 50 bin çalışanın görevi uzadı

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı
Türkiye İş Kurumu'nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Program, depremden zarar gören Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay,, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'yı kapsıyor.
Bakan Işıkhan mesajında, "Depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" ifadesine yer verdi.