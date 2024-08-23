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Deprem bölgesinde 2025’te herkes evinde olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki 11 ilde 302 bin konuttan 76 bininin sahiplerine teslim edildiğini belirterek, "2025 yılı sonuna geldiğimizde, depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak" dedi.

Neslihan Önder
04:00 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 02:05 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Murat Kurum, Adıyaman'da depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü.
Bakan Murat Kurum, Adıyaman'da depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da deprem konutları ve şantiyelerde incelemelerde bulundu. Adıyaman’da 8 bin 174 yeni konut ve iş yerinin teslim edildiğini söyleyen Kurum, şehirde yıl sonuna kadar 19 bin 314 konut ve işyerini daha depremzedelere teslim edeceklerini açıkladı.

Kurum, “11 şehrimizde 302 bin yuvamız hızla yükseliyor. Bunların 76 binini kardeşlerimize teslim ettik. Son 50 günde, 29 bin yeni yuvamızın daha ihalesini yaptık, çalışmalarımızı başlattık” şeklinde konuştu. Eylül ayında 24 bin konutun bitirilip teslim sayısını 100 bine ulaştıracaklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti: “Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşmuş olacak.”

Depremzedeyi Erdoğan’la görüştürdü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü. Bakan Murat Kurum, Adıyaman'da depremzede Yıldırım'ı, Erdoğan'la telefonla görüştürdü. Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu. Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin" demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.



#Murat Kurum
#Depremzede
#Recep Tayyip Erdoğan
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