|
Reklam
Reklam
Gündem

Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

15:14 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen ve çevresindeki 11 ilde de hissedilen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kahramanmaraş depremleri sebebiyle bölgede bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan paylaşımda, artçı deprem aktivitesinin devam ettiği belirtilerek, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#AFAD
#Elbistan
#Pazarcık
1 saat önce
default-profile-img
Deprem bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi
Akşener dağıttığı masaya geri döndü: Toplantıya girerken yuhalandı
MKE Ankaragücü Gökhan Töre ve Matej Hanousek'i transfer etti
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ogan'dan Yavaş ve İmamoğlu tepkisi: Anayasa aykırıdır
Başakşehir Caiçara ile yollarını ayırdı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.