Deprem bölgesinde dört korkutan deprem

|
Foto/arşiv
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
5,1 büyüklüğündeki depremin 6,2 kilometre derinlikle meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntı Adıyaman, Gaziantep ve diğer çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 3.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 6,59'da Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, yerin 4 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.