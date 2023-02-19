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Deprem bölgesinde dört korkutan deprem

Türkiye'yi sarsan depremlerin yıkıma sebep olduğu illerde artçı depremler devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremin ardından Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de peş peşe artçı sarsıntılar gerçekleşti.

08:55 . 19/02/2023 Pazar
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.


Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.

5,1 büyüklüğündeki depremin 6,2 kilometre derinlikle meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntı Adıyaman, Gaziantep ve diğer çevre illerde de hissedildi.


ADANA

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 3.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.


Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


KAHRAMANMARAŞ

Saat 6,59'da Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.


GAZİANTEP

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Depremin, yerin 4 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

#Deprem
#Adana
#Kahramanmaraş
#Gaziantep
2 saat önce
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Deprem bölgesinde dört korkutan deprem
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