Deprem bölgesinde kardeşlik buluşması

Konteyner kent sakinlerinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı, çocuklara hediyelerin verildiği moral ziyaretinde depremde vefat edenler için de mevlit okutuldu.





Bağcılar Belediyesi ile “Kardeş şehir” olan Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan 505 konteynerlik Geçici Konaklama Merkezi, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

“Kardeşlik Buluşması” adı altında düzenlenen organizasyonda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, aralarında iş adamı, gazeteci, meclis üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir heyetle Malatya’ya gitti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından karşılanan davetliler, konteyner kenti ziyaret etti.





İki oyun parkının bulunduğu yerleşkeye Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi’nin ortaklaşa yaptırdığı Nene Hatun Anaokulu’nun açılışı yapıldı. Hanelere temel ihtiyaç malzemeleri dağıtılırken 500 çocuk için de hediye çeki verildi.



















