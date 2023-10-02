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Deprem bölgesine alternatif model: Dava süresi kısalacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesinde 11 ilde 30 bine yakın davalık yapının dava sürelerini 750 günden 170 güne düşürecek yasa tasarısında sona geldiklerini bildirdi.

Uğur Duyan
04:00 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yılmaz Tunç.

Yılmaz Tunç.

Meclis’teki resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, deprem bölgesinde 11 ilde 30 bine yakın davalık yapının olduğunu söyledi. Bazı yapılarının durumunun istinafta kesinleşeceğini bildiren Tunç, alternatif model üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Tunç, “Bu sadece 11 ildeki yıkım kararı davalarına ilişkin bir süre olacak” dedi. Adalet Bakanlığı’nın AK Parti Meclis Grubu’na sunulmak üzere bir taslak hazırladığını aktaran Tunç, “Deprem bölgesindeki yıkım kararlarına özel bir taslak olacak ve mevcut yargılamayı hızlandıracak geçici bir madde olacak. Bazıları istinafta kesinleşir. Danıştay’a gelmez. Biz alternatif modeli sunacağız” dedi. Öte yandan Tunç, 1 ay içinde 24 bin civarında dosyanın arabuluculuğa zorunlu olarak gittiğini ifade ederek, “Bin 900’ü anlaşma ile bin 600’ü anlaşmazlıkla sonuçlandı” şeklinde konuştu.



#TBMM
#Deprem Bölgesi
#Yılmaz Tunç
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