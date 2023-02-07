Deprem bölgesine yeni karavanlar bekleniyor: 500 karavan yola çıktı ancak ihtiyaç devam ediyor

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Deprem bölgesine yeni karavanlar bekleniyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da büyük hasara neden oldu.
Depremde 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.
Verilere göre Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla ruhsatlı/plakalı 220 bini aşkın karavan olduğu biliniyor.
Yeni Şafak, seyahat tercihlerini karavanları ile gerçekleştiren tatilcilere Türkiye’nin kenetlediği bu zor günlerde Güneydoğu bölgesine yola çıkması ve dayanışmaya omuz verme çağrısında bulunmuştu.
Evleri yıkılan ve dışarıda kalan depremzedeler için kapısını açan karavancılar, bu çağrı sonrası deprem bölgesine doğru yola çıktı.