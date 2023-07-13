Deprem bölgesine yeni yurtlar yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Deprem illerinde hem yurtlarımızı sağlamlaştıracağız hem de yurtlarımızın yenisini yapacağız.” dedi. Gaziantep Tek Yürek Meydanı’nda depremzedelerle sohbet eden Bakan Bak, Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek eğitim kurslarına katılan öğrencilerle buluştu. Basketbol oynayan Bakan Bak, daha sonra İslahiye ilçesinde Sanayi Sitesi inşaat alanında incelemede bulundu. Deprem illerinde yapmayı planladıkları çalışmalara değinen Bak, şunları kaydetti: “Deprem illerinde hem yurtlarımızı sağlamlaştıracağız hem de yurtlarımızın yenisini yapacağız. Öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin rahat bir şekilde yerleşmeleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza spor yaptırıyoruz.”