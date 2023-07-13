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Deprem bölgesine yeni yurtlar yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaretinde depremin vurduğu illerde gençler için yeni yurtlar yapacaklarını söyledi. Bak, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın talebi olan, hasar gören spor salonlarının da yenisini yapacağız" dedi.

04:00 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Deprem illerinde hem yurtlarımızı sağlamlaştıracağız hem de yurtlarımızın yenisini yapacağız.” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Deprem illerinde hem yurtlarımızı sağlamlaştıracağız hem de yurtlarımızın yenisini yapacağız.” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Deprem illerinde hem yurtlarımızı sağlamlaştıracağız hem de yurtlarımızın yenisini yapacağız.” dedi. Gaziantep Tek Yürek Meydanı’nda depremzedelerle sohbet eden Bakan Bak, Büyükşehir Belediyesinin sanat ve meslek eğitim kurslarına katılan öğrencilerle buluştu. Basketbol oynayan Bakan Bak, daha sonra İslahiye ilçesinde Sanayi Sitesi inşaat alanında incelemede bulundu. Deprem illerinde yapmayı planladıkları çalışmalara değinen Bak, şunları kaydetti: “Deprem illerinde hem yurtlarımızı sağlamlaştıracağız hem de yurtlarımızın yenisini yapacağız. Öğrencilerimizin, üniversite öğrencilerimizin rahat bir şekilde yerleşmeleri için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza spor yaptırıyoruz.”

DEVAMLI SAHADAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesine ziyaretler gerçekleştirdiğini ve yine geleceğini ifade eden Bakan Bak, “Cumhurbaşkanımız bakanlara talimat verdi. Bakan arkadaşlarımız sürekli illerde eksiklikleri yerinde görüyorlar, tespit ediyorlar ve süratle onları gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Devamlı biz sahadayız. Cumhurbaşkanımız, hepimizin birinci önceliğinin deprem bölgesi olduğunu ifade etti ve biz de Gaziantep’e, gençlerine, buranın çocuklarına hizmet etmek için çalışıyoruz.” diye konuştu.



#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#Recep Tayyip Erdoğan
#Osman Aşkın Bak
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