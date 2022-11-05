Deprem değil panik öldürdü

Merkezi üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korku yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün gece 03.29’daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü. 4,9’luk depremin ardından

80 artçı meydana geldi. Konak ilçesinde Selahattin Oğlu Camisi’nin minaresi yıkıldı, ilk tespitlere göre 20 kadar binada hasar oluştu.

Depremde, Selahattin Oğlu Camisi’nin minaresi zarar gördü.

MÜHENDİS OLACAKTI

Panik sebebiyle olumsuz etkilenen 64 kişiden 6’sının tedavisi sürerken ağır yaralı olan bir genç hayatını kaybetti. Deprem sırasında evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Buca ilçesindeki 4 katlı binanın birinci katından atlayarak yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saral müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saral’ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Saral’ın komşusu Barış Koşarer, deprem sırasında çok korktuğunu, çocuğunu alıp dışarı çıktığını söyledi. Koşarer, “Efe’nin annesi ile kız kardeşini gördüm. Efe, deprem olunca balkondan atlamış, araba ile kaldırım arasına sıkışmış haldeydi. Sonra sağlık ekiplerini aradık. Bilinci yerinde değildi, çok üzgünüm.” diye konuştu. Hastane önünde Efe’nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Efe Altay Saral.

FAY PARÇASI KIRILDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremde Tuzla Fayı’nın kuzeydoğu ucundaki fay parçasının kırıldığını söyledi. Sözbilir, “Ana şok ve artçı depremler Buca Fayı hattına paralel bir şekilde uzanıyor. Bu fay batıya doğru Tuzla Fayı’na bağlanıyor. Dolayısıyla bu depremde Tuzla Fayı’nın kuzeydoğu ucundaki fay parçası kırıldı. Bu fay 5 kilometre uzunluğunda, üretebileceği deprem de 5 civarında olabilirdi. Üretmiş de oldu.” diye konuştu.

ÖZGÜN Deprem sırasında binadan atlanır mı?