Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen Murat Kurum, mevcut CHP’li yönetime yüklendi. Geçen 5 yılda sadece 5 bin konut inşa edildiğini kaydeden Kurum, “Biz bakanlığımız döneminde sadece Üsküdar’da 15 bin konutu dönüştürdük. Bu kardeşiniz İstanbul’da 80 bin konutu dönüştürürken, bunlar buraya tek çivi çakmadı” dedi. 5 yılda sempozyum, reklam, konser ve eğlencenin olduğunu ancak kentsel dönüşümün olmadığını vurgulayan Kurum, “Deprem gerçeği var, ortada başkan yok, plan-proje yok, hazırlık yok. 1 Nisan’da kentsel dönüşüme başlıyoruz. Biz İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Bizim gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul’umuzu tüm doğal afetlere karşı dirençli hale getireceğiz” diye konuştu. İstanbul’un trafik çilesine de değinen Kurum, İmamoğlu’na yüklendi: “5 yıldır yabancı ülkelerin temsilcilerine ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsa, bugün çilesiz bir İstanbul’da yaşayabilirdik. Bugün İstanbul’umuzun trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ilgisizlik, ihmalkarlıktır. Siz, İstanbul’un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun cevabını sandıkta alırsınız.”