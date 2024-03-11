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Deprem gerçeği var ortada başkan yok

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde kentsel dönüşümle yapılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:20 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşümle yapılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.
Murat Kurum, Üsküdar'da kentsel dönüşümle yapılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen Murat Kurum, mevcut CHP’li yönetime yüklendi. Geçen 5 yılda sadece 5 bin konut inşa edildiğini kaydeden Kurum, “Biz bakanlığımız döneminde sadece Üsküdar’da 15 bin konutu dönüştürdük. Bu kardeşiniz İstanbul’da 80 bin konutu dönüştürürken, bunlar buraya tek çivi çakmadı” dedi. 5 yılda sempozyum, reklam, konser ve eğlencenin olduğunu ancak kentsel dönüşümün olmadığını vurgulayan Kurum, “Deprem gerçeği var, ortada başkan yok, plan-proje yok, hazırlık yok. 1 Nisan’da kentsel dönüşüme başlıyoruz. Biz İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Bizim gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul’umuzu tüm doğal afetlere karşı dirençli hale getireceğiz” diye konuştu. İstanbul’un trafik çilesine de değinen Kurum, İmamoğlu’na yüklendi: “5 yıldır yabancı ülkelerin temsilcilerine ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsa, bugün çilesiz bir İstanbul’da yaşayabilirdik. Bugün İstanbul’umuzun trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ilgisizlik, ihmalkarlıktır. Siz, İstanbul’un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun cevabını sandıkta alırsınız.”

TAPU VE OTOPARK SORUNU BİTECEK

Kurum'un sonraki adresi Esenyurt oldu. Burada miting düzenleyen Kurum, göreve gelmesi halinde Esenyurt için gerçekleştirmeyi planladığı projeleri sıraladı: “2,5 yıl içerisinde Mahmutbey-Esenyurt, Esenyurt-Avcılar metro hatlarını tamamlıyoruz. TÜYAP-Hadımköy Kavşağı’nı yapıyoruz. Haramidere-Akçaburgaz yolunu yapıyoruz. Örnek ve Çınar mahallelerimizde sizleri tapularınıza kavuşturuyoruz. Otopark sorununu da çözüyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”



#Murat Kurum
#Yerel Seçim
#Ekrem İmamoğlu
#Siyaset
#Kentsel Dönüşüm
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