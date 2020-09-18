AFAD açıkladı: Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
#DEPREM: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
#DEPREM: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.