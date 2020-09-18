Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AFAD açıkladı Akdenizde 5,7 büyüklüğünde deprem
ANKARA

Deprem haberleri: Akdeniz'de deprem

AFAD açıkladı: Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Girit Adası yakınlarında yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası AFAD'a olumsuz bir ihbarda bulunulmadığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.28'de Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Abone Ol Google News
Fransada rekor artış

Fransa'da rekor artış

​İkinci dalganın yaşanmasından endişe ediliyor.
Akdenizde şiddetli deprem

Akdeniz'de şiddetli deprem

Deprem, yaklaşık 7,09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Akdenizde yeni Navtex

Akdeniz'de yeni Navtex

​Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları için 18 Ekim'e kadar Navtex ilan edildi.
Alçak manşete <br>diplomatik cevap

Alçak manşete
diplomatik cevap

​Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı.
Kaybımız artıyor

Kaybımız artıyor

​Türkiye'nin koronavirüste son 24 saati.
Altı ilin tablosu <br>belli oldu

Altı ilin tablosu
belli oldu

​Bakan Koca, canlı yayında bir de uyarı yaptı.
İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul'da kademeli mesai

İstanbul Valisi Yerlikaya alınan kararları açıkladı.
Derhal kapatılmalıdır

Derhal kapatılmalıdır

​Bahçeli'den bir Türk Tabipler Birliği açıklaması daha.
Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

Bulgarlar alışveriş için akın akın geliyor

​Esnaf memnun ama uyarı üstüne uyarı yapılıyor...

​20 milyar dolarlık tarihin en büyük projesi.

Salgın yeniden şiddetlendi

Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de çok önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.