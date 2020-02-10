Deprem korkusundan çadırda yaşamaya başladılar: Psikolojik destek bekliyorlar

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem Kahramanmaraş’ta da hissedilmiş, vatandaşlar korku ve panik nedeniyle sokaklara çıkmıştı. Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi’nde oturan ve deprem korkusu yaşayan Kelebek ailesi de, Elazığ depreminden sonra evlerinin bahçesine çadır kurdu.

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Deprem korkusu nedeniyle çadırda yaşadıklarını söyleyen Mustafa Kelebek, “Biz depreme hazırlıklı olarak çadırımızı kurduk ve gündüz işimize gidip akşam da çadırda yatıyoruz” dedi.

Kelebek ailesi çocuklarla beraber çadırda kalıyor.

'Kökenimizde çadır olduğu için bu hayata zorlanmıyoruz'

Günlerdir deprem korkusuyla yaşadıklarını söyleyen Kelebek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Hayata bir kere geldik ve canımızı da depremde kaybetmek istemiyoruz. Onun için tedbirimizi aldık ve çadırda yaşıyoruz. Biz kadere inanıyoruz fakat tedbirimizi almak zorundayız ve bir müddet çadırımızda kalacağız. Biz Yörükler olarak 10 bin nüfusumuz var ve bizim için zor olmuyor. Kökenimizde çadır olduğu için bu hayata zorlanmıyoruz.”

Gündüzleri evden geçiren aile akşamları çadırda kalıyor.

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Psikolojik destek bekliyorlar

Depremden sonra psikolojik destek beklediklerini söyleyen Süleyman Kelebek, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ben oğlumun evindeydim ve deprem sırasında dışarı çıktı. Aile olarak psikolojimiz bozuldu ve korku var. Biz burada çadırlar kurduk ve burada kalıyoruz. Yetkililerden bizlere bir psikolojik destek vermeleri iyi olur.”

Emine Kelebek

Emine Kelebek ise, “Deprem sırasında ben evden dışarı çıkamadım ve ameliyatlıydım. Şimdi evimizin önüne çadır kurduk ve gece gelip burada uyuyoruz” diye konuştu.