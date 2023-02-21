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Deprem provokasyonu yapan 541 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı

Depremlerin ardından sosyal medya platformları üzerinden provokasyonda bulunan 874 hesap yöneticisinden 541'i hakkında adli işlem başlatıldı.

16:09 . 21/02/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı değerlendirilen 874 hesap yöneticisinden 541'i hakkında adli işlem başlatıldı.

'131 şüpheliden 25'i tutuklandı'

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 76 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulması sağlandı


#adli işlem
#DEPREM
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#provokasyon
#Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
#sosyal medya
1 saat önce
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Deprem provokasyonu yapan 541 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı
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