Deprem seferberliği ilan edilsin

Türkiye'nin gündemi günlerdir geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem. Can kaybının yaşanmadığı deprem ile gördük ki İstanbul depreme hazır değil. Marmara Depreminin üzerinden tam 20 yıl geçmesine rağmen ne bireysel olarak ne de toplum olarak kendimizi depreme hazırlayamadık.
- Depremden daha büyük bir güvenlik ve beka problemi olmadığını her defasından söyleyen İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, ulusal bir seferberlik ile depreme hazırlanılması gerektiğine inanıyor.
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17 Ağustos 1999 depremin yenisafak.com'a konuşarak "İstanbul depremi için ulusal seferberlik şart" diyen Kadıoğlu, sosyal medyada bunun için bir kampanya başlattı.