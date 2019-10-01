Gündem Deprem seferberliği ilan edilsin
İSTANBUL

Deprem seferberliği ilan edilsin

Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, ulusal bir seferberlik ile depreme hazırlanılması gerektiğine inanıyor. Daha önce yenisafak.com'a konuşarak "İstanbul depremi için ulusal seferberlik şart" diyen Kadıoğlu, sosyal medyada bunun için bir kampanya başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye'nin gündemi günlerdir geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem. Can kaybının yaşanmadığı deprem ile gördük ki İstanbul depreme hazır değil. Marmara Depreminin üzerinden tam 20 yıl geçmesine rağmen ne bireysel olarak ne de toplum olarak kendimizi depreme hazırlayamadık.

  • İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
  • Depremden daha büyük bir güvenlik ve beka problemi olmadığını her defasından söyleyen İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, ulusal bir seferberlik ile depreme hazırlanılması gerektiğine inanıyor.
  • Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İstanbul depremi için ulusal seferberlik şart
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    Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İstanbul depremi için ulusal seferberlik şart

17 Ağustos 1999 depremin yenisafak.com'a konuşarak "İstanbul depremi için ulusal seferberlik şart" diyen Kadıoğlu, sosyal medyada bunun için bir kampanya başlattı.

Kadıoğlu, deprem seferberliği ilan edilsin diye kampanya başlattı.

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