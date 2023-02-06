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Deprem sonrası hadsiz paylaşımlar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde tüm Türkiye tek yürek oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları sahte hesaplardan yaptıkları paylaşımlarla halkı kışkırtmaya ve manipüle etmeye çalıştı.

13:28 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlar

Sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlar

Ülkenin üçte birinin sarsıldığı bir afeti yaşarken Twitter'da sahte hesaplarında arasında bulunduğu birçok hesap manipülatif tweetler atmaya başladı. Yalan haber yaparak ve siyaseti bulaştırarak halkı kışkırtmak üzere paylaşımlar yapıldı.








Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan depremle ilgili sosyal medyada bazı kişiler hadsiz paylaşımlar yaptı. Oğuzhan Uğur'unda aralarında olduğu bir kaç kişi deprem sonrası Twitter hesaplarından devleti hedef aldı. Halkı kışkırtmak için atılan twitter hesapları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından tespit edildi.





#Deprem
#Kahramanmaraş
#Propaganda
2 gün önce
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Deprem sonrası hadsiz paylaşımlar
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