Deprem sonrası hadsiz paylaşımlar

Ülkenin üçte birinin sarsıldığı bir afeti yaşarken Twitter'da sahte hesaplarında arasında bulunduğu birçok hesap manipülatif tweetler atmaya başladı. Yalan haber yaparak ve siyaseti bulaştırarak halkı kışkırtmak üzere paylaşımlar yapıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili sarsan depremle ilgili sosyal medyada bazı kişiler hadsiz paylaşımlar yaptı. Oğuzhan Uğur'unda aralarında olduğu bir kaç kişi deprem sonrası Twitter hesaplarından devleti hedef aldı. Halkı kışkırtmak için atılan twitter hesapları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından tespit edildi.