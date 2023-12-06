|
Gündem

Deprem su altında da iz bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremler, su altında da iz bıraktı. Bölgenin ayağa kaldırılması için çalışmalar sürerken, hem karada hem de denizde çeşitli incelemeler yapılıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:41 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Samandağ’ın Suriye sınırından başlayarak Konacık, Arsuz, Madenli ve İskenderun kıyılarında dalış yaptı. İlk durak Türkiye’nin dalınabilir en büyük su altı mağarası olan Bilge Taş Mağarası oldu. Mağaranın depremin yıkıcılığından etkilenip etkilenmediği tespit için yapılan dalışta mağarada herhangi bir tahribat olmadığı tespit edildi. Kıyı şeridinde ise birçok alanda kopan kaya parçaları saptandı. En büyük tahribat Arsuz’da kayıt altına alındı. İskenderun liman bölgesi ve kıyı şeridinin yaklaşık 1-1,5 metre çöktüğü gözlemlendi. Samandağ bölgesinde, 120-180 metre arasında kıyıya doğru kum tepelerinin oluştuğu ve bu nedenle balıkçıların attığı dip ağların bu tepelere takıldığı tespit edildi.



#Deprem Bölgesi
#Asrın felaketi
#Kahramanmaraş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-2024 MEB 2. ortak sınav tarihlerini açıkladı! Öğrenci ve veliler dikkat!