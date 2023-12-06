Deprem su altında da iz bıraktı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Samandağ’ın Suriye sınırından başlayarak Konacık, Arsuz, Madenli ve İskenderun kıyılarında dalış yaptı. İlk durak Türkiye’nin dalınabilir en büyük su altı mağarası olan Bilge Taş Mağarası oldu. Mağaranın depremin yıkıcılığından etkilenip etkilenmediği tespit için yapılan dalışta mağarada herhangi bir tahribat olmadığı tespit edildi. Kıyı şeridinde ise birçok alanda kopan kaya parçaları saptandı. En büyük tahribat Arsuz’da kayıt altına alındı. İskenderun liman bölgesi ve kıyı şeridinin yaklaşık 1-1,5 metre çöktüğü gözlemlendi. Samandağ bölgesinde, 120-180 metre arasında kıyıya doğru kum tepelerinin oluştuğu ve bu nedenle balıkçıların attığı dip ağların bu tepelere takıldığı tespit edildi.