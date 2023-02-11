Deprem üzerinden siyasi şov: HDP'li Buldan devleti suçladı Kılıçdaroğlu destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li Pervin Buldan, Diyarbakır'da basın mensuplarına konuştu. Deprem bölgesinde sahada bulunan ekipler yoğun bir çalışma yürütürken HDP'li Buldan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekiplerin faaliyetlerini görmezden geldi. Buldan, "Özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. Buldan, yaptığı bu açıklamalar ile AFAD, UMKE, Kızılay ve STK’ların bölgedeki çalışmalarını yok saydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, Pervin Buldan’ın bu açıklamalarını “Evet” diyerek onayladı.