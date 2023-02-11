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Deprem üzerinden siyasi şov: HDP'li Buldan devleti suçladı Kılıçdaroğlu destek çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'li Pervin Buldan, Diyarbakır'da skandal açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde sahada bulunan ekipler yoğun bir çalışma yürütürken Buldan ve Kılıçdaroğlu, ekiplerin faaliyetlerini görmezden geldi. Buldan, "Özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. Buldan, yaptığı bu açıklamalar ile AFAD, UMKE, Kızılay ve STK’ların bölgedeki çalışmalarını yok saydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Pervin Buldan’ın bu açıklamalarına “evet evet” diyerek destek verdi.

21:23 . 11/02/2023 Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu - Pervin Buldan.

Kemal Kılıçdaroğlu - Pervin Buldan.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen, yerli ve yabancı deprem uzmanları tarafından 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları 6. gününde de topyekün sürüyor.

Muhalefet partileri ise, milletin acısı üzerinden adeta siyasi rant peşine düştü. Geçtiğimiz günlerde AFAD'ı ve bürokratları hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de depremi küçümsedi.

İttifak ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Diyarbakır’da kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yine hükümeti hedef aldı.



HDP'li Buldan devleti suçladı Kılıçdaroğlu destek verdi

Depremin asrın felaketi olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu
“Bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. hayır efendim! İktidarı yönetenlerin ciddi bir sorumluluğu vardır ve sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar.”
açıklamasında bulundu.
HDP'li Pervin Buldan ise, "Özellikle iktidarın bu depremde enkazın altında kaldığını belirtmek isterim" provokasyonuna girişti. Kılıçdaroğlu ise
‘Evet evet’
diyerek Buldan’a destek çıktı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Pervin Buldan
#Deprem
#Diyarbakır
1 saat önce
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Deprem üzerinden siyasi şov: HDP'li Buldan devleti suçladı Kılıçdaroğlu destek çıktı
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