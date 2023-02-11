Deprem üzerinden siyasi şov: HDP'li Buldan devleti suçladı Kılıçdaroğlu destek çıktı

|
Kemal Kılıçdaroğlu - Pervin Buldan.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen, yerli ve yabancı deprem uzmanları tarafından 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları 6. gününde de topyekün sürüyor.
Muhalefet partileri ise, milletin acısı üzerinden adeta siyasi rant peşine düştü. Geçtiğimiz günlerde AFAD'ı ve bürokratları hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de depremi küçümsedi.
İttifak ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Diyarbakır’da kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu yine hükümeti hedef aldı.