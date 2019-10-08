Gündem Deprem uzmanı Ahmet Ercandan ezber bozan açıklama Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok
İSTANBUL

Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan ezber bozan açıklama: Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bir seminerde depremle ilgili yaptığı açıklamalarda, geçtiğimiz günlerde 5.8 ile sallanan İstanbulluları rahatlatacak ifadelerde bulundu. Ercan, İstanbul’da daha küçük iki deprem beklediklerini belirterek "Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok" dedi. Prof. Dr. Ercan, ayrıca, "Her an deprem olabilir açıklamaları bilimsel bir şey değil" dedi.

Haber Merkezi IHA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan katıldığı bir seminerde İstanbul’da beklenen deprem ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. PERPA Ticaret Merkezi Mithat Yümlü Toplantı Salonu’nda düzenlenen 'İstanbul Deprem Sakıncası, Depremden Nasıl Kurtulunur?’ isimli seminerde konuşan Prof. Dr. Ercan, büyük İstanbul depremi diye bir şey olmadığını ve İstanbul’da daha küçük iki deprem olacağını söyledi. Ercan seminer sonunda 'Korkma (Depremden Korunma Kılavuzu)' isimli kitabını imzaladı.

İHA
Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

"Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok"

  • İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım diyen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kaçak yapılar ana yapıyla aynı salınımı yapmazlar ve öncelikli olarak yıkılırlar. Dolayısıyla kaçak yapılar imar barışına sokulmuşsa bir inşaat mühendisine statik proje yaptırıp ana yapıya bağlamalarını öneririm. Büyük İstanbul depremi diye bir şey yok. İnsanlara gereksiz korku salmamak lazım. Daha küçük olarak iki depremin olacağını burada kanıtlarıyla sunduk " diye konuştu.

İHA
Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan deprem semineri

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"Türkiye’nin ekonomisine bu tür çığırtkanca yapılan açıklamalar büyük zarar veriyor"

Türkiye’de 8 büyüklüğünden daha büyük bir depremin olamayacağını söyleyen Ercan, "Bütün Kuzey Anadolu kırığının geçmişinde 8’den daha büyük bir deprem olmamış. Bütün Anadolu yarımadasında ve özellikle İran’dan başlayarak Alpler’e kadar 8 büyüklüğünde bir deprem olmamış. 8-9 büyüklüğündeki depremler genellikle Uzakdoğu’da, Pasifik’te ve Amerika kıyılarında oluyor. Dolayısıyla Türkiye’nin olduğundan daha büyük bir depreme gebeymiş gibi göstermek Türk halkının psikolojisini bozuyor. Aynı zamanda yatırımların Türkiye’den kaçmasına neden oluyor. Hatta gezginlerin Türkiye’ye gelmemesine ve daha az zaman geçirmesine neden oluyor. Türkiye’nin ekonomisine bu tür çığırtkanca yapılan açıklamalar büyük zarar veriyor" şeklinde konuştu.

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"Her an deprem olabilir açıklamaları bilimsel bir şey değil"

  • Bir deprem bilimci için depremi kestirmek yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemektir ifadelerini kullanan Ercan, "Bir insanın her an deprem olabilir demesi için bilim adamı olmasına gerek yok. Ama bir deprem bilimci için depremi kestirmek demek depremin yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bu üçünü söyleyebiliyorsan deprem tahmini yapabiliyorsun demektir. Her an deprem olabilir açıklamaları bilimsel bir şey değil" diye konuştu.

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