Deprem vergilerine videolu yanıt

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk defa 1999 yılında alınmaya başlanan 'deprem vergisi' son günlerde tartışma konusu oldu. Ana muhalefet partisi CHP'nin "Deprem vergileri nereye gitti" söylemlerine Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan videolu yanıt geldi.

1.21 trilyon TL harcandı

Videoda, depremlerin verdiği zararın giderilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması için 17 yılda toplam 147.2 milyar TL deprem vergisi toplandığı, afet bölgelerine yapılan harcamanın ise 1.21 trilyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

OYNAT 02:05 İletişim Başkanlığından 'deprem vergisi' tartışmalarına videolu yanıt İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımlarının artarak devam ettiğinin altı çizildi. BiP'te paylaş

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"Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz"

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından da paylaşılan videonun açıklama kısmında "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde; eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz" ifadeleri kullanıldı.

OYNAT 03:26 KUPÜR - Deprem vergilerimiz nereye harcandı? Elazığ depreminden sonra ilk defa 1999'da alınmaya başlanan 'deprem vergisi' gündem oldu. Bu zamana kadar 66 milyar TL deprem vergisi toplandı. Depremlerin verdiği zararın giderilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması için ise 140 milyar TL'den fazla bütçe harcandı. BiP'te paylaş

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