Gündem Deprem vergilerine videolu yanıt
ANKARA

Deprem vergilerine videolu yanıt

Deprem vergilerine videolu yanıt

İletişim Başkanlığı tarafından deprem vergileri ve yapılan harcamalara ilişkin bir video yayınlandı.

Haber Merkezi İHA
Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara İletişim Başkanlığı'ndan videolu yanıt.
Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara İletişim Başkanlığı'ndan videolu yanıt.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk defa 1999 yılında alınmaya başlanan 'deprem vergisi' son günlerde tartışma konusu oldu. Ana muhalefet partisi CHP'nin "Deprem vergileri nereye gitti" söylemlerine Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan videolu yanıt geldi.

1.21 trilyon TL harcandı

Videoda, depremlerin verdiği zararın giderilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması için 17 yılda toplam 147.2 milyar TL deprem vergisi toplandığı, afet bölgelerine yapılan harcamanın ise 1.21 trilyon TL'ye ulaştığı belirtildi.

İletişim Başkanlığından 'deprem vergisi' tartışmalarına videolu yanıt
OYNAT 02:05
İletişim Başkanlığından 'deprem vergisi' tartışmalarına videolu yanıt
İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımlarının artarak devam ettiğinin altı çizildi.

"Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz"

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından da paylaşılan videonun açıklama kısmında "Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde; eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz" ifadeleri kullanıldı.

KUPÜR - Deprem vergilerimiz nereye harcandı?
OYNAT 03:26
KUPÜR - Deprem vergilerimiz nereye harcandı?
Elazığ depreminden sonra ilk defa 1999'da alınmaya başlanan 'deprem vergisi' gündem oldu. Bu zamana kadar 66 milyar TL deprem vergisi toplandı. Depremlerin verdiği zararın giderilmesi ve önleyici tedbirlerin alınması için ise 140 milyar TL'den fazla bütçe harcandı.


Türkiyede koronavirüs tanısı alan hasta olmadı

Türkiye'de koronavirüs
tanısı alan hasta olmadı

​Sağlık Bakanı, Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı sonrası konuştu.
Karadeniz Sahil Yolunda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

​İki kişinin yaralandığı olayda yol ulaşıma kapandı.
Vergi tartışmalarına videolu yanıt

Vergi tartışmalarına videolu yanıt

İletişim Başkanlığı yapılan harcamalarla ilgili son noktayı koydu.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Azize yeni evine kavuştu

Azize yeni evine kavuştu

17 saat sonra kurtarılmıştı sevincini ilk onunla paylaştı.
Karantina hastanesi belli oldu

Karantina hastanesi belli oldu

​Çin'den getirilen 24 kişi 14 gün boyunca Ankara'da tutulacak.
TSK'da yeni bir dönem başladı

TSK'da yeni bir dönem başladı

Yurt dışındaki örnekler dikkate alınarak kullanılmaya başladı.
48 saat sonra kurtarıldı

48 saat sonra kurtarıldı

​Sarıyer'de ormandaki kuyuya düştüğü belirlendi.
Kartal'da çöken binanın yerine yapıldı

Kartal'da çöken binanın yerine yapıldı

1 yılda tamamlanan 105 daire ev sahiplerine teslim edildi.
6.8'lik <br>depremi de atlattı

6.8'lik
depremi de atlattı

​7 derece eğikliği ile 9 asırdır depremlere meydan okuyor.
İstanbul ve bazı illere uyarı

İstanbul ve bazı illere uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
THY Çin'den son seferini tamamladı

THY Çin'den son seferini tamamladı

​Koronavirüs nedeniyle THY uçuşlarını durdurdu.
Vatandaşa<br>kuyumcu uyarısı

Vatandaşa
kuyumcu uyarısı

​Yüksek kazanç vaadiyle para ve altın topluyorlar.
6 kişi uçağa<br>binmekten vazgeçti

6 kişi uçağa
binmekten vazgeçti

Bakan Koca'dan tahliye edilen Türkler hakkında çarpıcı açıklama.
Son 24 saatte<br>46 can kaybı daha

Son 24 saatte
46 can kaybı daha

Koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
Virüslü değiliz

Virüslü değiliz

​Yabancı ülkelerdeki Çinliler kendilerine yöneltilen ırkçı tavırlardan rahatsız.
Koca Yusuf<br>Çin'den ayrıldı

Koca Yusuf
Çin'den ayrıldı

49 kişi Wuhan'dan Türkiye'ye getiriliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.