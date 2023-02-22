Depremde ahırı hasar gören üreticilere destek

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Adıyaman'da bir inek depremin 15'inci gününde kurtarıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem felaketinden sonra, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte yaraların sarılması için destek çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Bu kapsamda deprem felaketi yaşanan 11 ilde, ahırı zarar gören afetzedelere hayvan çadırı ve yem dağıtımı yapıldığına işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:
Sağlam, bunlara ek olarak 30,3 ton hayvan yemi , 35 ton mısır silajı, yaklaşık 12 bin metrekare çadır temini gerçekleştirildiğini ve en kısa sürede deprem bölgesine gönderileceğine işaret ederek, "Depremin ilk gününden bu yana bölgedeki vatandaşlarımızın acısını derinden hissetmekle birlikte, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek adına il ve ilçe müdürlüğümüz ile beraber pek çok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.