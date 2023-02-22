Depremde ahırı hasar gören üreticilere destek

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatlarıyla deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan hayvan yemi temini çalışmaları doğrultusunda İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilçe müdürlüklerimizle birlikte bugüne kadar, Kahramanmaraş'a 3 tır, Malatya'ya 2 tır, Adıyaman'a 1 tır olmak üzere toplamda 129 ton hayvan yemi gönderilmiştir. Ayrıca Adıyaman'a 3 tır, Hatay'a 1 tır, Kahramanmaraş'a 1 tır olmak üzere toplamda 73 ton mısır silajı gönderilmiştir."

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatlarıyla deprem bölgesine gönderilmek üzere başlatılan hayvan yemi temini çalışmaları doğrultusunda İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilçe müdürlüklerimizle birlikte bugüne kadar, Kahramanmaraş'a 3 tır, Malatya'ya 2 tır, Adıyaman'a 1 tır olmak üzere toplamda 129 ton hayvan yemi gönderilmiştir. Ayrıca Adıyaman'a 3 tır, Hatay'a 1 tır, Kahramanmaraş'a 1 tır olmak üzere toplamda 73 ton mısır silajı gönderilmiştir."

Sağlam, bunlara ek olarak 30,3 ton hayvan yemi , 35 ton mısır silajı, yaklaşık 12 bin metrekare çadır temini gerçekleştirildiğini ve en kısa sürede deprem bölgesine gönderileceğine işaret ederek, "Depremin ilk gününden bu yana bölgedeki vatandaşlarımızın acısını derinden hissetmekle birlikte, onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek adına il ve ilçe müdürlüğümüz ile beraber pek çok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.