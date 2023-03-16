Depremde bin 850 tarihi yapı yıkıldı

Depremden etkilenen 11 ilde toplam bin 852 dini, tarihi ve kültürel yapı yıkıldı. Yıkılan yapıların bazılarının bin 500 yıllık geçmişi bulunuyor. Yıkımdan en çok etkilenen Hatay’daki yapıların yanı sıra Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman’da da birçok eser hasarlı.

Sarımiye Camii, Habib-i Neccar Camii.

KURTULUŞ CADDESİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Hasar gören yapılar arasında Anadolu’nun ilk camii Habib-i Neccar’dan Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katıldığı anlaşmanın imzalandığı Meclis Binası’na kadar pek çok önemli yapı bulunuyor. Camilerin, sinagogların ve kiliselerin aldığı hasar, şehrin inanç ve kültürünü barındıran eşsiz dokusunu zedeledi.

Hatay’da bulunan, Türkiye’nin tek Ermeni köyü Vakıflı’da kimsenin burnu bile kanamadı ancak tarihi varlığı yerle bir oldu. Depremin ardından şehrin pek çok dini yapısına ev sahipliği yapan Kurtuluş Caddesi sessizliğe büründü. Burada bulunan ve aynı fotoğraf karesine sığan Sarımiye Camii, Katolik Kilisesi ve Antakya Sinagogu kullanılamayacak duruma geldi. 1870’te inşa edilen Aziz Nikola’nın da depremde ön cephesi yıkıldı.

Gaziantep Kalesi.

‘KALE’ BİLE DAYANAMADI

Gaziantep’te çok sayıda tarihi eser ya büyük hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Şirvani Camii, Kurtuluş Camii ve Ömeriye Camii gibi yakın zamanlarda restore edilen birçok yapıda hasar oluştu. Nurdağı ilçesinde yüksek bir tepede yer alan Hz. Ukkaşe Türbesi’nde riskli görüldüğü için yeniden inşa edilen cami de tamamen yıkıldı. Kentin merkezinde yüksek bir konumda, doğal kayalık bir höyük üzerinde yer alan ve 2 bin yıllık geçmişi bulunan Gaziantep Kalesi de depremde zarar gören yapılar arasında.

GERİYE ENKAZ KALDI

Adıyaman’da da benzer manzaralar var. 1515 yılında yapılan ve asırlara meydana okuyan Ulu Cami de ayakta kalamadı. Kab Camii de depremde büyük zarar gören tarihi yapılardan. 1768 yılında yapılan caminin duvarları yıkıldı, bahçesinde bulunan kabirler zarar gördü. Tarihi Çarşı Camii’nden geriye ise enkaz yığını kaldı.











