Depremde evi yıkılınca korkudan mağaraya yerleşti: Burası daha sağlam

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Hatay'da büyük yıkımlara neden oldu. 45 bin insanın hayatını kaybettiği 'asrın felaketi' olarak ifade edilen depremde evini kaybeden 44 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf, henüz yaşadıklarını atlatamayanlardan biri.

Depremde evi yıkıldı

Suriyeli uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti. Burada hayatını devam ettirmeye çalışan Yusuf, depremde evinin yıkıldığını ve ondan sonra buraya yerleştiğini belirtti.

'Burada hiç korkmuyorum'

Tekrardan deprem olmasından korkan Yusuf sağlam olduğu için bu kayalıkların altındaki mağaralara yerleştiğini ve burasının sağlam olduğu için hiç korkmadığını dile getirdi.















