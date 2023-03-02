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Depremde evi yıkılınca korkudan mağaraya yerleşti: Burası daha sağlam

Kahramanmaraş merkezli depremi Hatay'da yaşayan ve evi yıkılan 44 yaşındaki Suriyeli Yusuf, sağlam olduğuna inandığı mağaraya yerleşti. Henüz yaşadıklarını atlatamayan Suriyeli uyruklu Yusuf, tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için burada yaşadığını söyledi.

10:48 . 2/03/2023 Perşembe
IHA
Suriyeli Yusuf mağarada yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Suriyeli Yusuf mağarada yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Hatay'da büyük yıkımlara neden oldu. 45 bin insanın hayatını kaybettiği 'asrın felaketi' olarak ifade edilen depremde evini kaybeden 44 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf, henüz yaşadıklarını atlatamayanlardan biri.

Depremde evi yıkıldı

Suriyeli uyruklu Yusuf tekrardan deprem olma ihtimalinden korktuğu için sağlam olduğuna inandığı dağ yamaçlarında oluşan küçük çaplı mağaralardan birine yerleşti. Burada hayatını devam ettirmeye çalışan Yusuf, depremde evinin yıkıldığını ve ondan sonra buraya yerleştiğini belirtti.

'Burada hiç korkmuyorum'

Tekrardan deprem olmasından korkan Yusuf sağlam olduğu için bu kayalıkların altındaki mağaralara yerleştiğini ve burasının sağlam olduğu için hiç korkmadığını dile getirdi.





#kahramanmaraş
#hatay
#suriye
32 dakika önce
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Depremde evi yıkılınca korkudan mağaraya yerleşti: Burası daha sağlam
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