Gündem Depremde hasar gören binayı yıkan kepçe sağlam binaya da zarar verdi Evin camı, mermeri ve cam korkulukları yıkıldı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: ​Depremde hasar gören binayı yıkan kepçe sağlam binaya da zarar verdi!

Depremde hasar gören binayı yıkan kepçe sağlam binaya da zarar verdi: Evin camı, mermeri ve cam korkulukları yıkıldı

Avcılar’da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle 4 katlı binanın yıkımı yapıldığı esnada yan taraftaki binanın camı, mermerleri ve kamelyası da yıkıldı. Zararının karşılanmasını isteyen ev sahibi yaşanan duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Depremde hasar gören binanın yıkım esnasında yan tarafında bulunan binada zarar gördü.
Depremde hasar gören binanın yıkım esnasında yan tarafında bulunan binada zarar gördü.

Silivri açıklarında geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından Avcılar başta olmak üzere kent genelinde birçok ilçede hasarlı binalar ortaya çıkmıştı. Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir bina da depremde hasar gören evler arasında yer aldı.

Akbulut’un zararının ise yıkımı yapan firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Apartmandaki garip sesler komşuların hayatını kabusa çevirdi: Çocuklarımız çok korkuyor
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Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak’taki 4 katlı apartman sakinleri, komşu sıkıntısı yaşıyor. Apartmanın 2’inci katındaki dairede şu anda yalnız ikamet eden, eşi 10 yıl önce vefat eden ve 1 çocuğu şehir dışında bulunan kadının gündüz ve gece çıkardığı sesler, komşularını rahatsız ederek günlerini kabusa cevirdi.
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Apartman sakinleri bir araya gelerek çözüm bulunması için savcılığa başvurdu. Kadının evin sahibi olması nedeniyle şu ana kadar bir sonuç alamayan apartman sakinleri, çocuklarının korktuğunu ve çok zor durumda kaldıklarını aktardı. Kadının aynı evde yaklaşık 15 yıldır kaldığı ancak son 3 aydır rahatsızlığının artması nedeniyle sürekli farklı sesler çıkartmaya başladığı belirtildi.
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Kadının 4 katlı binanın 2. katında oturduğunu belirten alt komşusu Mustafa Atagün, “Burada herkese rahatsızlık veriyor. Tehditler savuruyor. Geceleri bağırıyor çok farklı sesler çıkarıyor. Sabahlara kadar yerlere ve duvarlara vuruyor. Çocuklarımız var. Onlar daha çok küçük korkuyorlar. Çocuklarımızın psikolojileri bozuldu dedi.
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Sadece kendilerinin değil mahalle sakinlerinin de sıkıntı yaşadığına değinen Atagün, Yasal prosedürlerin hepsini uyguladık fakat bir sonuç alamadık. Çocuklarımız gece yataklarında yatamıyor, yanımıza gelip yatmak zorunda kalıyorlar. Uyarmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Mülk sahibi kendisi olduğu için kanuni süreç de çok zor oluyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kadının kendilerini çok rahatsız ettiğini belirten Süleyman Özer, “Bizlere kapıyı açmıyor. Küfürler ve hakaretler ediyor. 24 saat ayakta ne uyuyor ne de uyutuyor. Torunlarımız bile apartmana giremez oldu” diye konuştu.
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Üst katta oturduğunu ve çok rahatsız olduğuna ifade eden Gökhan Ekmen ise, “Geceleri uykusuz kalıyoruz. Bütün komşularımız bu durumdan çok rahatsız. Tek başına kalıyor biz de bir şey yapamıyoruz. Sahip çıkan yok mal sahibi de kendi olduğu için bir şey de yapılamıyor” diyerek yaşadıkları durumu özetledi.
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Apartmandaki garip sesler komşuların hayatını kabusa çevirdi: Çocuklarımız çok korkuyor
Elazığ'da 4 katlı bir apartmanda ikamet eden ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen yalnız yaşayan bir kadın, çıkardığı farklı sesler nedeniyle hem apartman sakinlerinin hem de çevredekilerinin huzurunu kaçırdı. Apartman sakinleri, çözüm bulunması için savcılığa başvurdu.

Yıkım sırasında yan tarafta bulunan binada hasar gördü

Hasarlı evin yıkımı için tapu sahipleri bir firma ile anlaştı. Sabah saatlerinde kepçe ile başlayan yıkım sırasında yan tarafta bulunan Çiğdem Apartmanı da zarar gördü. Yıkım sırasında Çiğdem Apartmanı’nın bahçede bulunan kamelya kısmı ve Sevil Akbulut isimli vatandaşın evinin camı, mermeri ve cam korkulukları yıkıldı.

Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM
Mersin'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Zararının karşılanmasını isteyen ev sahibi yaşanan duruma tepki gösterdi.

Durumu komşularının telefonu ile öğrenen Akbulut eve gelince büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili şikayetçi olacağını ifade eden Akbulut’un zararının ise yıkımı yapan firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir bina da depremde hasar gören evler arasında yer aldı.

Akbulut, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Sabah saatlerinde yıkım başladı. Yan taraftaki bina depremden dolayı hasarlıydı. Apartmandaki komşularım saat 16.00 sıralarında aradı ve camın korkuluklarının yıkıldığını söyledi. Bende koşarak eve geldiğimde bu şekilde yan inşaatın bizim binaya zarar verdiğini gördüm. Bu camın arkasında bir bebek çocukta olabilirdi bir insanda olabilirdi. Belediyenin nasıl bu şekilde bir yıkım izni verdiğini bilmiyorum. Zabıta yok başında bir şey yok bu şekilde gecekondu yıkar gibi yıkım olmaz.”
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