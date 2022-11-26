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YEREL GÜNDEM

Depremde kırılan takımlar gaziden

Düzce'de yaşanan depremde özellikle mutfak eşyalarında hasar oluştu. 15 Temmuz gazisi Tuncay Dolu, 750 ailenin yemek takımı ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Depremde kırılan takımlar gaziden
15 Temmuz Gazisi Tuncay Dolu.

Düzce’de yaşanan depremde özellikle mutfak eşyalarında hasar oluştu. 15 Temmuz gazisi Tuncay Dolu, bağlı oldukları sendikanın desteği ile 750 ailenin yemek takımı ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Dolu, “Bölgedeki arkadaşlar ile iletişime geçtiğimizde bizden mutfak eşyası talep edildi. Çünkü evlerin büyük bölümünde hasar olmasa bile mutfak eşyalarında ciddi hasarlar oluştuğu söylendi. Bu ihtiyacı temin ettik. Önceki akşam bölgeye gönderdik. Dün de dağıtımını yaptık” ifadelerini kullandı.

750 AİLEYE TABAK TAKIMI

Tuncay Dolu, porselen yemek takımından oluşan kolilerin 400 bin TL tuttuğunu ve bölgedeki toplam 750 ailenin ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Dolu, “100-150 evin eşyalarının hasar gördüğünü biliyoruz. Bu eksikleri tamamlayalım, bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik” dedi.

DAHA VAHİM SONUÇLAR OLABİLİRDİ

Kendi çocuğunun da Düzce’de üniversitede okuduğunu, bu sebeple de büyük endişe duyduklarını anlatan Dolu, “1999 yılındaki depremden sonra hasarlı evler yenilendi, birçok ev yeniden ve sağlam yapıldı. Bu sebeple daha vahim sonuçlar ortaya çıkmadı. İnşallah bir daha yaşanmaz. Cana zarar gelmesin, mal bir şekilde yerine konulur” diye konuştu.

Günlük 30 bin öğün yemek çıkıyor

  • Düzce’de depremin ardından Türk Kızılay koordinasyonunda oluşturulan beslenme platformu, vatandaşların günlük yemek ihtiyacını karşılıyor. Depremin hemen ardından bölgedeki afet müdahale merkezinin harekete geçtiğini anlatan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, şu bilgileri verdi: “Beslenme konusunda koordine ediyoruz. Şu anda burada 3 gündür yemek dağıtımı yapılıyor. Bugün 30 bin öğün yemek çıktı. Kızılay koordinasyonu altında beslenme platformumuz var. Beslenme platformu içinde AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Onları burada belli noktalara koyarak bu hizmeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kızılay olarak 87 personel ve 67 gönüllü olmak üzere 164 kişiyiz. Bugüne kadar da 413 kişi görev yapmış durumda. Her sabah ve akşam koordinasyon toplantılarında da ihtiyaçları alıp o ihtiyaçlara göre personelimizi buraya sevk ediyoruz.”

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