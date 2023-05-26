Depremde kızını kaybeden terörle mücadelede oğlu yaralanan baba: Erdoğan garibanın babası oldu

“Karşılığında bir şey isteyeceklerse ölseydik daha iyiydi. Haram etmek ne demek. Yanlış, çok yanlış. Sen Allah için yardım yapıyorsun. Onların cahilliğine veriyorum” diyen Çalı, “Benden oy almak için verilen yardımı kabul etmem. Kim olursa olsun, aç kalırım daha iyi. Yardım dediğinizde kimsenin bilmesine gerek yok. Gizli yapılır. Menfaat için yapılmaz. Reklam yapacaksan yapma, bizi kullanma. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi gerekiyor. Şu an onlara Allah korusun bir şey olsa ilk yardıma koşacak olanlar biziz. Bir deprem olsa evimizin kapılarını sonuna kadar açarız, son lokmamızı da onlarla paylaşırız. İyilik iyiliktir, iyilik kazanmalı”