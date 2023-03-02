Depremde oğlu şehit olan baba, maaşını depremzedelere bağışladı

Kara Kuvvetleri Ulaştırma Asteğmen Metin Özdemir, 17 Ağustos 1999 yılında görev yaptığı Gölcük’teki orduevinin yıkılmasıyla şehit oldu. Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan şehidin babası Hüseyin Özdemir de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası bir maaşını AFAD’a bağışladı.

Baba Özdemir, "Ben bir maaşımı depremzedelere bağışladım. Deprem, ülkemize ve milletimize büyük acılar yaşattı. Depremde canla başla mücadele eden başta devletimiz olmak üzere bütün kurumların çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.