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Depremde oğlu şehit olan baba, maaşını depremzedelere bağışladı

17 Ağustos depreminde oğlu şehit olan Hüseyin Özdemir, bir maaşını depremzedelere yardım için AFAD’a bağışladı. Baba Özdemir, "Deprem, ülkemize ve milletimize büyük acılar yaşattı. Depremde canla başla mücadele eden başta devletimiz olmak üzere bütün kurumların çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

09:31 . 2/03/2023 Perşembe
IHA
Şehit babasından anlamlı bağış

Şehit babasından anlamlı bağış

Kara Kuvvetleri Ulaştırma Asteğmen Metin Özdemir, 17 Ağustos 1999 yılında görev yaptığı Gölcük’teki orduevinin yıkılmasıyla şehit oldu. Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan şehidin babası Hüseyin Özdemir de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası bir maaşını AFAD’a bağışladı.
Baba Özdemir, "Ben bir maaşımı depremzedelere bağışladım. Deprem, ülkemize ve milletimize büyük acılar yaşattı. Depremde canla başla mücadele eden başta devletimiz olmak üzere bütün kurumların çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


#bursa
#depremzede
#bağış
2 saat önce
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Depremde oğlu şehit olan baba, maaşını depremzedelere bağışladı
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