Depremde yıkılan binalarda sorumluluğu olan sekiz kişi tutuklandı
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklandı, 48’inin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı.
18:03 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
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1 saat önce
Depremde yıkılan binalarda sorumluluğu olan sekiz kişi tutuklandı
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