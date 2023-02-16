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Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor: İstanbul'da bir müteahhit tutuklandı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan bir müteahhit tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

15:47 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentlerde yıkılan binalarla ilgili Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul'da yakalanan mülk sahibi, müteahhit ile proje mimarı ve sorumlularının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta yıkılan Sabır Apartmanı'nın müteahhidi Ebubekir Özbey, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Malatya Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu, Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi Hasibe Yıldırım ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız adli kontrol hükümleri uygulanarak, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da yıkılan bir apartmanın inşaat mühendisi Osman Ekren, Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmiş, Osman Ekren tutuklanmıştı.


Eşiyle Gürcistan'a kaçarken yakalanan müteahhit: Vicdanım rahat
Eşiyle Gürcistan'a kaçarken yakalanan müteahhit: Vicdanım rahat

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi Yavuz Karakuş, eşi Sevilay Karakuş ile Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'Vicdanınız rahat mı?' sorusuna, Yavuz Karakuş, "Vicdanım rahat, her şeyi usulüne göre yaptım" dedi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Yavuz Karakuş'un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi. Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı. Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'vicdanınız rahat mı?' sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Herşeyi usulüne uygun yaptım" dedi.


#gözaltı
#İstanbul
#Kahramanmaraş depremi
#müteahhit
2 saat önce
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Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor: İstanbul'da bir müteahhit tutuklandı
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