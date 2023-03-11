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Depremdeki kaybımız 47 bin 932’ye yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932 olduğunu açıkladı. Bunların 6 bin 265’i yabancı uyruklu. 1619 kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Yakınlarını bulamayanların sayısı 264.

04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremin vurduğu Malatya’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Hem gelinen süreci değerlendirdiklerini hem de atacakları adımları masaya yatırdıklarını anlatan Soylu, konteyner kent kurulumu ve can kayıpları hakkında bilgi verdi: “47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265’i yabancı uyruklu, yani Suriye dahil, başka ülkelerin tabiiyetine mensup olanlar. Şu ana kadar gerek DNA’sı alınan gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette şu ana kadar henüz yakınını bulamayanların başvuru sayısı 264. DNA eşleştirmeleri, parmak izi eşleştirmeleri başsavcılıklar, kriminal daire tarafından devam etmektedir. Deprem bölgesinde 209 konteyner kent kurulumuna başlandı. 42’sinin altyapısı tamamlandı. Toplam 108 bin konteyner yerleştirilecek. 15 bin 809’u kuruldu.”



#Deprem
#Süleyman Soylu
#Can Kaybı
1 saat önce
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Depremdeki kaybımız 47 bin 932’ye yükseldi
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