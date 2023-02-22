Depremden sadece iki gün önce aldıkları traktör hayatlarını kurtardı

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Binanın üzerine çöktüğü traktörün oluşturduğu yaşam boşluğu ailenin mucizesi oldu.
Adıyaman’da Ayhan (48) ve Fahri Yalgi (42) çiftinin üçüz oğulları ile oturduğu dört katlı bina, depremde traktör ile ticari araçların üzerine çöktü. Depremin şiddetiyle ilk iki kat birbirine girdi.
Baba Fahri Yalgi, elleriyle enkazı kazıyarak, küçük bir boşluk açtı. Bu boşluktan Fahri Yalgi ve eşi, kucaklarında birer çocuklarıyla aşağı atladı. İçeride kalan oğlu Berat’ı kurtarmak için tekrar enkaza giren baba, çocuğunu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.
Adıyaman’dan uçakla İstanbul’a getirilen Yalgi çifti ve çocuklarının hastanedeki tedavisi sürüyor. Ayhan Yalgi, eşi ve çocuklarıyla enkazdan kurtuldu ama ağabeyi, yengesi ve 18 yaşındaki yeğenini depremde kaybetti.