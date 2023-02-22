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Depremden sadece iki gün önce aldıkları traktör hayatlarını kurtardı

Adıyaman’da yaşayan Ayhan ve Fahri Yalgi çiftinin üçüz oğulları ile oturduğu dört katlı bina, depremde yerle bir oldu. Yalgi çifti ve çocukları, depremden iki gün önce aldıkları traktör sayesinde enkazdan sağ kurtuldu.

09:03 . 22/02/2023 Çarşamba
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Binanın üzerine çöktüğü traktörün oluşturduğu yaşam boşluğu ailenin mucizesi oldu.

Binanın üzerine çöktüğü traktörün oluşturduğu yaşam boşluğu ailenin mucizesi oldu.

Adıyaman’da Ayhan (48) ve Fahri Yalgi (42) çiftinin üçüz oğulları ile oturduğu dört katlı bina, depremde traktör ile ticari araçların üzerine çöktü. Depremin şiddetiyle ilk iki kat birbirine girdi.


Üst katta oturan Yalgi Ailesi, kaldıkları enkazdan traktörün oluşturduğu yaşam boşluğu sayesinde kurtuldu.


Baba Fahri Yalgi, elleriyle enkazı kazıyarak, küçük bir boşluk açtı. Bu boşluktan Fahri Yalgi ve eşi, kucaklarında birer çocuklarıyla aşağı atladı. İçeride kalan oğlu Berat’ı kurtarmak için tekrar enkaza giren baba, çocuğunu sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.


Posta'da yer alan habere göre
; Yalgi Ailesi’nin traktörü depremden iki gün önce aldıkları ve hiç kullanmadıkları ortaya çıktı.

Adıyaman’dan uçakla İstanbul’a getirilen Yalgi çifti ve çocuklarının hastanedeki tedavisi sürüyor. Ayhan Yalgi, eşi ve çocuklarıyla enkazdan kurtuldu ama ağabeyi, yengesi ve 18 yaşındaki yeğenini depremde kaybetti.



#Adıyaman
#Traktör
#Enkaz
#Fahri Yalgi
1 saat önce
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Depremden sadece iki gün önce aldıkları traktör hayatlarını kurtardı
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