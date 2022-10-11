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Depreme uluslararası tatbikat

Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu’nun ‘Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı’ dün başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Depreme uluslararası tatbikat
​Depreme uluslararası tatbikat.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu’nun ‘Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı’ dün başladı. 12 Ekim’e kadar sürecek tatbikatta 279 kurtarma personeli, 57 araç ve 6 K9 arama kurtarma köpeği yer alıyor. Hazırlığı 2 hafta süren tatbikata 32 kamu kurum ve kuruluşu ile akreditasyonu bulunan sivil toplum kuruluşları katılıyor. Tatbikatta, saha ve masa başı uygulamalar eş zamanlı yürütülecek.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası tatbikat ile yapılacak çalışmaların daha güvenli bir dünya ve daha başarılı afet yönetimi için ilham kaynağı olmasını diledi. Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan afetlere en kısa sürede yardım elini uzattığını vurgulayan Soylu, sel felaketinin yaşandığı Pakistan’a 15 uçak, 13 iyilik treni gönderen Türkiye’nin şimdi de gemi seferi hazırladığını söyledi.

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