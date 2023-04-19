Depremin ardından inşaatlar yeniden başladı: 30 bin liraya çalışacak işçi bulunamıyor

Deprem sonrası denetimi yapılan inşaatlarda ilgili belediyeden onay alındıktan sonra yeniden çalışmalara başlanıldı
Adana’da, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat Pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmaları 22 Şubat’ta durduruldu. Ancak denetimi yapılan inşaatlarda ilgili belediyeden onay alındıktan sonra yeniden çalışmalara başlanıldı.
Yaklaşık 30 bin müteahhidin olduğu Türkiye’de, sadece deprem bölgesine, 1 yıl içinde binlerce konut yapılması planlanıyor. Özellikle deprem konutlarının yapımı ve şehirlerdeki dönüşüm talebinin konut yapımında da ciddi bir artışı beraberinde getirmesi bekleniyor. Yetkililer ise bu artışla birlikte işçi sıkıntılarının da gündeme geldiğini belirtti. Müteahhitlerin, 20-30 bin liraya çalıştıracak kalifiye işçi bulamamaktan yakındığı öğrenildi.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, depremin ardından Adana’da inşaatların durdurulmasının doğru olduğunu belirterek, “Artı hasarlar devam ettiği için valiliğimiz bu konuda önlem aldı ve inşaatların incelenmesine karar verdi. Bizim için de maddi kayıptan ziyade can kaybı daha önemli olduğu için bütün yapımı devam eden inşaatlar tek tek incelendi ve raporlar tutuldu. Raporları tutulan inşaatlara başlandı. İşçilerimiz, ustalarımız da bu inşaatlarda çalışarak evlerine ekmek götürmeye başladı” diye konuştu.
İnşaatta çalışan iş makinesi operatörlerinin inşaat mühendisinden fazla maaş aldığına değinen Karslıoğlu, “Asgari ücretin 2 katını alan işçilerimiz var. Ustalarımız asgari ücretin 3-4 katını alıyor. İnşaat mühendisinden fazla maaş verdiğimiz operatörlerimiz var. Teknik ve kalifiye elemanlarda ciddi sıkıntı var. Meslek liselerine ailelerin rağbet göstermesi gerekiyor. Okumada gözü olmayan çocukların da usta-çırak ilişkisiyle çalışması lazım ki bu kalifiye eleman sıkıntısını giderelim” ifadelerini kullandı.