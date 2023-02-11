Depremin merkez üssü Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

"Şu an itibarıyla enkazlarımızdaki arama kurtarma çalışmalarımızı nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Bu, çalışmalarımız burada bitmiş demek değil. Sadece arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 872 enkazdan canlı ihbarı gelen, içerisinde canlı varlığı tespit edilen bütün enkazlara müdahale ettik ve bunların içerisinden 41 vatandaşımızı canlı kurtardık. 379 vatandaşımız bu afette yaralandı. Maalesef 413 vatandaşımızı ise bu büyük afette kaybetmiş bulunmaktayız."