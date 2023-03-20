Depremin vurduğu 11 ilde 10 bin TL'lik destek ödemesi devam ediyor

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilen 11 ilimizde afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 10 bin TL 'hane başı destek ödenmesine' devam edilmektedir. Bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Ekipleri tarafından yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı ile az hasarlı olarak tespit edilen 1 milyon 506 bin 317 haneye yönelik 'hane başı destek ödemesi' aralıksız devam etmekte olup ödemeler son aşamaya gelmiştir. Hane başı destek ödemesinde fiili ikametgah adresi esas alınmaktadır. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle fiili olarak oturduğu adresten farklı bir ikametgah adresinde kaydı görünen afetzedelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için aşağıda belirtilen süreç dahilinde ödemeleri gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.