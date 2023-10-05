Depremin vurduğu Malatya'da eylülde 37,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentten eylül ayında gerçekleştirilen ihracat bir önceki aya göre yüzde 15 arttı.
Kentin eylül ayındaki ihracatı geçen senenin aynı ayına göre ise düştü.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremler sonrası toparlanma sürecinde sanayicilere, ihracatçılara ve çalışanlara tüm zorluklara rağmen vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür etti.
Malatya'nın daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Sadıkoğlu, şunları kaydetti: