Depremin vurduğu Malatya'da eylülde 37,9 milyon dolarlık ihracat yapıldı

"Malatya sanayisi 6 Şubat öncesine dönemedi, personel sıkıntımız devam ediyor. Deprem bölgesine verilen destek ve kolaylaştırıcı adımlar artarak devam etmeli. Rekabetçi konumumuzun sürdürülebilirliği için yeni destekler şart. Bununla birlikte finansmana ulaşım ve maliyetlerin yüksek oluşu da en büyük sorunlarımız arasında yer alıyor. Dünya geneli ekonomik göstergelere baktığımızda, dolar değer kazandıkça maalesef tüm dünyada ham madde maliyetleri artıyor. Bu sebeple üretimlerimizde katma değeri artırmak ve sağlam adımlar atmak zorundayız"