|
Gündem

Depremin yüzey kırığını helikopterden görüntülediler

Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ile Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, askeri helikopterle, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığını araştırmak için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

11:51 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
İkinci depremin oluşturduğu yüzey kırığını araştırma çalışması sürüyor.

İkinci depremin oluşturduğu yüzey kırığını araştırma çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin yüzey kırığı dağılımını belirlemek için çalışma başladı.

Çalışma çerçevesinde Kara Havacılık Komutanlığına ait askeri helikopterle bölgeye giden,
Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, bölgeyi havadan görüntüleyip, fotoğrafladı.

Meydana gelen ikinci depremin oluşturduğu yüzey kırığını araştırma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.


#Kahramanmaraş
#Fay kırığı
#Deprem
#Elbistan
#Taylan Sançar
#Mehmet Köküm
1 saat önce
default-profile-img
Depremin yüzey kırığını helikopterden görüntülediler
Van'da 60 Afgan kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı
Bakan Bozdağ'dan 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'e ziyaret
Adıyaman'da enkaz altında bulunan altınlar sahibine ulaştırıldı
Enerji krizinin Avrupa'ya faturası: 800 milyar avroya yaklaştı
Nobel ödüllü aktivist, depremzedeler için Türkiye'ye 50 ev yaptıracak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.