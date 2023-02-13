Depremin yüzey kırığını helikopterden görüntülediler
Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ile Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, askeri helikopterle, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin yüzey kırığını araştırmak için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.
11:51 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
İkinci depremin oluşturduğu yüzey kırığını araştırma çalışması sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin yüzey kırığı dağılımını belirlemek için çalışma başladı.
Çalışma çerçevesinde Kara Havacılık Komutanlığına ait askeri helikopterle bölgeye giden,
Tunceli Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Sançar ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Köküm, bölgeyi havadan görüntüleyip, fotoğrafladı.
Meydana gelen ikinci depremin oluşturduğu yüzey kırığını araştırma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.
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