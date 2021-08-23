Gündem Depremle sarsılan Haitiye Türkiyeden yardım eli Koca Yusuf havalandı
ANKARA

Depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den yardım eli: Koca Yusuf havalandı

Türkiye, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin etkileriyle mücadele eden Haiti'ye insani yardım malzemeleri gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan yardımları taşıyacak olan Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi bir uçak, içindeki yardım malzemeleri ile birlikte Ankara’dan havalandı.

Haber Merkezi DHA
Depremle sarsılan Haitiye Türkiyeden yardım eli: Koca Yusuf havalandı
11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı

Haiti’de 14 Ağustos’ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden alınan bilgilere göre 2 bin 189 kişi hayatını kaybetti. 12 bin kişinin yaralandığı deprem sonrası, 540 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişi de yardıma muhtaç kaldı.

Türkiye, deprem felaketiyle sarsılan Haiti'ye yardım elini uzattı.

Depremden hemen sonra Türkiye’nin yardım teklifi Haiti’ye iletildi ve hazırlıklara başlandı. Haiti makamlarınca da Türkiye’nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi.


7 Kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidiyor.
7 Kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidiyor.

Bu kapsamda 80 adet çadır, 270 adet hijyen kolisi ve 222 tane gıda kolisi olmak üzere toplamda 16 ton yardım malzemesi; Milli Savunma Bakanlığı’na ait Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti’ye ulaştırılacak.

7 kişilik AFAD ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.


7.2'lik deprem Haiti’yi vurdu
DÜNYA
7.2'lik deprem Haiti’yi vurdu

Haiti'deki depremde ölü sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
DÜNYA
Haiti'deki depremde ölü sayısı 2 bin 207'ye yükseldi

Haiti'de depremin bilançosu ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı
FOTOĞRAF 12
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Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.
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Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 2 bin 189’a yükseldiği bildirildi.
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Depremde 12 bin 268 kişinin de yaralandığı, çok sayıda kişiden halen haber alınmadığı ifade edildi.
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Yaklaşık 135 bin aileyi etkileyen depremde en az 75 bin evin hasar gördüğü veya yıkıldığı, kurtarma operasyonlarının devam ettiği aktarıldı.
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Ülkede gıda, barınma ve ilaç sıkıntısı devam ediyor.
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Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı.
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Venezuela, Şili, Meksika, Panama, Kolombiya ve komşu Dominik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleri Haiti’ye gıda, ilaç ve malzeme gönderirken, ABD’den ise yardımların yanı sıra ülkeye arama-kurtarma ekipleri gelmişti.
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Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.
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Haiti'de depremin bilançosu ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı
Haiti'yi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi. Depremde 12 bin 268 kişinin de yaralandığı, çok sayıda kişiden halen haber alınmadığı ifade edildi. Yaklaşık 135 bin aileyi etkileyen depremde en az 75 bin evin hasar gördüğü veya yıkıldığı, kurtarma operasyonlarının devam ettiği aktarıldı. Ülkede gıda, barınma ve ilaç sıkıntısı devam ediyor.


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