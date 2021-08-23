Depremle sarsılan Haiti'ye Türkiye'den yardım eli: Koca Yusuf havalandı
Türkiye, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin etkileriyle mücadele eden Haiti'ye insani yardım malzemeleri gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan yardımları taşıyacak olan Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi bir uçak, içindeki yardım malzemeleri ile birlikte Ankara’dan havalandı.
Haiti’de 14 Ağustos’ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden alınan bilgilere göre 2 bin 189 kişi hayatını kaybetti. 12 bin kişinin yaralandığı deprem sonrası, 540 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişi de yardıma muhtaç kaldı.
Türkiye, deprem felaketiyle sarsılan Haiti'ye yardım elini uzattı.
Depremden hemen sonra Türkiye’nin yardım teklifi Haiti’ye iletildi ve hazırlıklara başlandı. Haiti makamlarınca da Türkiye’nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi.
Bu kapsamda 80 adet çadır, 270 adet hijyen kolisi ve 222 tane gıda kolisi olmak üzere toplamda 16 ton yardım malzemesi; Milli Savunma Bakanlığı’na ait Koca Yusuf lakaplı A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti’ye ulaştırılacak.
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7 kişilik AFAD ekibinin de içerisinde bulunduğu uçak, yardım malzemelerini Haiti'ye ulaştırmak üzere havalandı.