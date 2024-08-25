Depremzede çocuklar hayallerine kavuşacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Sahada tespitlerde bulunarak 6 bin 447 yetim ya da öksüz çocuğumuza ulaştık. Bunların içerisinde hem yetim hem de öksüz kalanlar da var. Tek tek hane ziyaretlerine başlayarak maddi, manevi bütün ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk. Binden fazla tablet, yüzden fazla bisiklet dağıttık. Eğitim sorunları, sportif faaliyetler, gezi programları gibi her türlü ihtiyaçları ile ilgileniyoruz” diye konuştu.

Hataylı hayırsever iş insanı Serdar Özyurt ise Hatay’da depremden etkilenen çocuklara gönderdiği mektupta, “Sevgili yavrum, bu mektubu yazmamın bir amacı var. Senden, kalbinin derinliklerinde sakladığın en güzel hayalini benimle paylaşmanı istiyorum. Bu hayaller, belki bir oyuncak, belki bir gezi, belki de hep yapmak istediğin bir şey olabilir. Her ne olursa olsun, kurduğun hayalin ne kadar kıymetli olduğunu bil ve sana yolladığım renkli kağıda içinden geldiği gibi yaz. Hayallerinizi paylaşın ki onları birlikte gerçeğe dönüştürmek için elimizden geleni yapalım” ifadelerine yer verdi.