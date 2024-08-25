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Depremzede çocuklar hayallerine kavuşacak

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da anne ve babasını kaybeden çocukların yazdıkları mektuplardaki hayaller gerçeğe dönüştürülecek. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Yüreğimizdeki Işık projesi ile depremde yetim ve öksüz kalan çocuklara ulaşıyoruz. Buradaki çocuklar artık devletimizin çocuklarıdır. Bize düşen ise bu çocukların her türlü ihtiyacını karşılamaktır” dedi.

04:00 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 01:37 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 6 bin 447 çocuk yetim ve öksüz kaldı. Bölgedeki çocukların renkli kağıtlara yazdıkları mektuplardaki hayaller 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında gerçeğe dönüştürülecek.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLECEK

Depremde anne ve babasını kaybeden, konteynerlerde yaşayan çocukların yazmış oldukları mektuplarda dile getirdikleri hayallerin gerçeğe dönüşeceği bu özel etkinlikle çocuklar moral bulacak. İş insanı Serdar Özyurt'un sponsorluğunda 31 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte Demet Akalın ve Ferah Zeydan da konser verecek.

Mustafa Masatlı
Serdar Özyurt

6 BİN 447 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞA ULAŞILDI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Sahada tespitlerde bulunarak 6 bin 447 yetim ya da öksüz çocuğumuza ulaştık. Bunların içerisinde hem yetim hem de öksüz kalanlar da var. Tek tek hane ziyaretlerine başlayarak maddi, manevi bütün ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk. Binden fazla tablet, yüzden fazla bisiklet dağıttık. Eğitim sorunları, sportif faaliyetler, gezi programları gibi her türlü ihtiyaçları ile ilgileniyoruz” diye konuştu.

DİLEKLER GERÇEK OLUYOR

Yüreğimizdeki Işık Derneği faaliyetlerine hayırseverlerden de destek aldıklarını kaydeden Masatlı, “Bu projeye ilham kaynağı olan Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi ara ara kent mülki amirlerinin hanımlarını da çağırarak çocukların tüm ihtiyaçları ile yakinen ilgileniyor” dedi. Masatlı, “Hataylı hayırsever iş adamımız Serdar Özyurt bey bizlerle irtibata geçerek 100 çocuğun dileğini yerine getirme teklifinde bulundular. ‘Mektuplardaki hayaller gerçek oluyor’ mottosundan hareketle çocukların dileklerini yerine getirecekler” dedi.

Hayallerin gerçeğe dönüşsün

Hataylı hayırsever iş insanı Serdar Özyurt ise Hatay’da depremden etkilenen çocuklara gönderdiği mektupta, “Sevgili yavrum, bu mektubu yazmamın bir amacı var. Senden, kalbinin derinliklerinde sakladığın en güzel hayalini benimle paylaşmanı istiyorum. Bu hayaller, belki bir oyuncak, belki bir gezi, belki de hep yapmak istediğin bir şey olabilir. Her ne olursa olsun, kurduğun hayalin ne kadar kıymetli olduğunu bil ve sana yolladığım renkli kağıda içinden geldiği gibi yaz. Hayallerinizi paylaşın ki onları birlikte gerçeğe dönüştürmek için elimizden geleni yapalım” ifadelerine yer verdi.




#Eğitim
#Depremzede
#deprem bölgesi
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