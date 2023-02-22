Depremzede çocuklar için göndermişti: Yardım kolisinden çıkan not herkesi duygulandırdı

Muğla Turgutreis Öğrenci Yurduna misafir olarak gelen depremzede çocuklar için, Muğlalı hayırsever vatandaş tarafından ulaştırılan oyuncak kolilerinin içinden çıkan not depremzede vatandaşları duygulandırdı.

Yardım kolisinin içinden çıkan notta, ”Güzel çocuklarım yüreğinizi ısıtmak için size çok hoş eşyalar gönderemiyorum ama seveceğinize eminim. Size Elif ablanızın bebekliğinden beri sakladığı çantalarını ve bebelerini, Halil Arda’nın fanatik şekilde sakladığı inşaat araçlarını gönderiyorum. Çünkü sizler de benim çocuklarımsınız. Ben kim miyim? Ben tüm Türkiye gibi isimsiz kahramanım. Sizler geleceğimizin kahramanlarısınız. Sizden ricam ileride çok iyi çocuklar olun bu yaşadıklarınız sizi yıldırmasın. Daha da güçlendirsin, iyi mesleklere gelin. Hangi meslekte olursanız olun merhametli olun. Yanınıza gelen herkesi sarın sarmalayın. Belki onlardan biri ben olacağım. Hoş geldiniz prenslerim, prenseslerim Süper Kahraman Teyzoş” ifadelerine yer verdiği görüldü.