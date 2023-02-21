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Depremzede çocuklar için masal çadırı

AFAD koordinesinde Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için masal çadırı kuruldu. Çadırın bütün kırtasiye, oyuncak ve oyun grupları Etimesgut Belediyesi tarafından karşılandı. Belediye bölgede kurduğu aşevinden öğretmen ve öğrencilerin yemek ihtiyacını da karşılıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:31 . 21/02/2023 Tuesday
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Depremzede çocuklar için masal çadırı

Depremzede çocuklar için masal çadırı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Masal Okulu gönüllü öğretmenlerinin görev yaptığı Masal çadırında çocuklarla oyunlar oynanıyor, masal ve hikayeler anlatılıyor. Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması için büyük gayret sarfediliyor.

Masal çadırını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ziyaret ederek bilgi aldı, öğretmen ve çocuklarla sohbet ederek eksik ve ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Başkan Demirel, şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz böyle anlamlı bir çalışmaya imza atmışlar biz de destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çocukların yüzlerini bir nebze olsun güldürebilirsek ne mutlu bize. Bölgedeki ekipleri ziyarete gittiğimde bizim aşevimizin yarımda depremzede çocuklara bir kreş çadırı kurulduğunu gördüm. AFAD çadırı kurmuş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Masal Okulu gönüllü öğretmenleri göndermiş. Bu çadırın kurulmasındaki her aşamaya bizim ekiplerimiz destek vermiş. Elektriğini çekmişler, diğer ihtiyaçlarını gidermişler. Ziyaret ettim gördüm gerçekten de güzel bir iş yapmış arkadaşlarımız. Öğretmenlerimiz de böyle anlamlı bir çalışmaya imza atmışlar biz de destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Öğretmenlerin ve çocukların ihtiyaçlarının hepsini biz karşılıyoruz. Onlarca çocuk deprem ortamında ne kadar güzel olabilirse beraber oynuyorlar, resimler yapıyorlar. Öğretmen arkadaşlar alanlarında uzmanlar. Oradaki öğretmenler de gittiğimde bunu sahiplenmemizden, sağladığımız çözümlerden dolayı teşekkür ettiler. Bu çalışma içerisinde olmak bizi mutlu ediyor. Çocukların yüzlerini bir nebze olsun güldürebilirsek ne mutlu bize. El ele verip yaralan sarmaya devam ediyoruz.".


#etimesgut
#deprm
#yardım
1 hour ago
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Depremzede çocuklar için masal çadırı
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